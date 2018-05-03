Tortum Hes Özelleştirilecek

Elektrik Üretim AŞ'ye ait Tortum Hidroelektrik Santrali (HES) ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazlar özelleştirilecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Erzurum'daki Tortum HES ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesine karar verildi.

Geçici teminat bedeli 5 milyon lira olarak belirlenen ihale, kapalı zarf içinde teklif alma ve görüşmeler yapma suretiyle pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.

İstekliler, tekliflerini 16 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar elden teslim edebilecek.