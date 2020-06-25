Tortum'da trafik kazası: 2 ölü
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kazanın meydana geldiği kara yolu Otomobilden yükselen alevler Ekiplerin yangına müdahale etmesi Kaza yerinde bulunan ambulanslarERZURUM - Erzurum'un Tortum ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü.
25.06.2020 15:48 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:01
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kazanın meydana geldiği kara yolu
Otomobilden yükselen alevler
Ekiplerin yangına müdahale etmesi
Kaza yerinde bulunan ambulanslar
ERZURUM - Erzurum'un Tortum ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü.
Kaynak: AA