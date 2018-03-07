?torrent'in Sırrı Açığa Çıktı

Aralık 2006'da BitTorrent, finansal detayları gizleyerek µTorrent'i satın aldığını açıklamıştı. Ancak şimdi ortaya çıkan yeni bir bilgiye göre şirket bir bilgiyi daha gizli tuttu; µTorrent'i BitTorrent'e satan bir önceki sahibi Spotify'dan başka biri değildi. µTorrent, Eylül 2005'te kullanıma açılmıştı, sunduğu anonimlik, bloatware olmaması ve erişilebilirliği onu hızla popüler hale getirmişti. Programın yaratıcısı olan Ludvig "Ludde" Strigeus, programa "microtorrent" olarak da hitap edilebileceğini söylemişti, bunun sebebi Yunanca'da "µ" (Mu) harfinin "micro" kelimesinin kısaltması olması.

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µTorrent'in gelişim aşamasında veri ve bant genişliği gibi el yakan yatırımlar gerektirdiği için Spotify, hizmeti peer-to-peer (p2p, eşler arası) bağlantı tekniği ile çalıştırmaya karar vermişti. Sadece bir kaç ay sonra BitTorrent µTorrent'i satın aldı.

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Spotify'ın açıklamasına göre µTorrent'i en başta satın almalarının sebebi Ludde'yi ekiplerine katmak istemeleriydi. µTorrent tam olarak bilinmese de, çok büyük miktarda gelir elde ederken, Ludde ise Spotify'ın ortak sahiplerinden biri oldu.

Ludde'nin Spotify üzerinde 100 milyon dolar değerinde payı olduğu iddia ediliyor. Ancak o sadece teknoloji ile ilgilendiğini, ün ve şöhreti sevmediğini açıkladı.