Torpil iddiaları ikinci sınavla çürüdü
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Torpil iddiaları ikinci sınavla çürüdü

26.11.2020 16:06 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:27
Torpil iddiaları ikinci sınavla çürüdü

Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademik personel alımında torpil yapıldığı iddiası, yapılan ikinci sınavla çürüdü.

Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademik personel alımında torpil yapıldığı iddiası, yapılan ikinci sınavla çürüdü. İkinci sınavda da aynı kişi kazandı, itiraz eden kişinin puanlama 10. Sırada olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz Şubat ayında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı'na araştırma görevlisi alımı için yapılan mülakat, M.P. isimli adayın mahkemeye başvurusu üzerine iptal edilmişti.

Bunun sınavın 20 Ekim 2020 tarihinde tekrarı yapıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yeni açılan ve akademik yapılanma sürecinde olan Hukuk Fakültesi'nde sınav komisyonlarında görev alabilecek öğretim üyesinin olmamasından dolayı önceki sınavlarda olduğu gibi bu sınavda da diğer illerdeki Hukuk Fakültelerinde görev yapan öğretim üyelerinden sınav komisyonları oluşturuldu.

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ALES ve mezuniyet notu ağırlık alındı

Sınava ön değerlendirmeyi geçen 10 kişi sınava davet edildi ve bu 10 kişiden 4'ü sınava katıldı. Sınava giren adaylardan A.O. 90, G.E. 20, S.E. 15 ve S.P. 45 puan aldı. Adayların ALES puanlarının yüzde 30'u, mezuniyet notlarının yüzde 30'u, yabancı dil sınav puanlarının yüzde 10'u ve mülakat sonuçlarının yüzde 30'u baz alındı. Sözlü sınavın sonuca etkisi sadece yüzde 30 oldu.

Aynı aday kazandı

Araştırma görevlisi alımında sınav mahkeme kararı gereği kamera ile de kayıt altına alındı. Sözlü sınavın ardından sonuç değişmedi ve ilk sınavı kazanan A.O. 76,07 puanla sınavı tekrar tekrar kazandı. İlk sınava itiraz eden adayın ALES ve diploma notu ortalamasına göre adaylar arasında 10. sırada yer aldığı belirtildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
ADEMM: istediği kadar sınav yapsınlar eğer bir kişiyi seçiyorlarsa gözetmenleride sınav sonucuna bakanıda ayarlayıp ne edip yapıp kazandırırlar, sına falan bahane sadece bir kuralı yerine getirmek için uygulanıyor, bu ülkede 50 yıla yakındır çoğu güzel işlerde torpil yapılıyor ve bunuda çoğu insan biliyor hatta kurumların kurmuş olduğu kuruluşlara bile çoğu insanlar torpille alınıyor, ülkede söylenen sözlere fazla inanmıyacaksın çünkü ülkemizdeki gerçekler çok değişik bir şey
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