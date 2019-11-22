Torpidosunda uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı
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Torpidosunda uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 15 gram metamfetamin ele geçirildi olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

22.11.2019 19:38 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:54
Torpidosunda uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı

'ın ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 15 gram metamfetamin ele geçirildi olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzburgazı mevkisinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada torpido kısmına gizlenmiş 15 gram metamfetamin ele geçirildi.

Otomobildeki zanlılar S.Ç ile E.H.U gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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