ANTALYA TOROSLARIN ÖZGÜR YELELİ YILKI ATLARI
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ANTALYA TOROSLARIN ÖZGÜR YELELİ YILKI ATLARI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde pandemi sürecinde insan hareketliliği azalınca yılkı atları da daha özgür şekilde doğada dolaşmaya başladı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde pandemi sürecinde insan hareketliliği azalınca yılkı atları da daha özgür şekilde doğada dolaşmaya başladı. Torosların yüksek kesimlerindeki sedir ormanları içinde dolaşan yılkı atları görüntülendi. Pandemi sürecinde tam kapanma nedeniyle Yörüklerin yaylalara çıkamaması, ormanlarda ve yaylalarda insan hareketliliğinin yok denecek derece az olması doğada yaşayan yabani hayvanlara yaradı. Bu hayvanlardan biri de Toroslardaki sedir ormanları içinde, doğada yaşamını sürdüren yılkı atları oldu. Antalya'nın Kaş ilçesindeki sedir ormanlarında çok sayıda yılkı atı yaşamını sürdürüyor.

Bu yılkı atlarından 3'ü sedir ormanları içinde görüntülendi. Kaş'a bağlı Gürsu Mahallesi sınırları içindeki 1100 rakımlı Dalaklı mevkiindeki sedir ormanları arasında bulunan düz bir arazide görülen 3 yılkı atı özgürce dolaşıp, otladı. Bir süre çayırların arasında koşup, birbirlerine kur yapan yılkı atları, daha sonra yamaçtaki sedir ormanlarına doğru gitti. Kısa aralıklarla orman içinde de koşan atlar, bir süre yamacın doruğunda bekledi. Daha sonra atlar sedir ormanlarının arasında kayboldu.

Yılkı atlarını gören Erhan Yücesan, Torosların zirvesinde 3 yılkı atı gördüm. Bu benim için çok büyük bir mutluluktu dedi.

ANTALYA TOROSLARIN ÖZGÜR YELELİ YILKI ATLARI
ANTALYA TOROSLARIN ÖZGÜR YELELİ YILKI ATLARI
ANTALYA TOROSLARIN ÖZGÜR YELELİ YILKI ATLARI
ANTALYA TOROSLARIN ÖZGÜR YELELİ YILKI ATLARI
ANTALYA TOROSLARIN ÖZGÜR YELELİ YILKI ATLARI
ANTALYA TOROSLARIN ÖZGÜR YELELİ YILKI ATLARI
ANTALYA TOROSLARIN ÖZGÜR YELELİ YILKI ATLARI
ANTALYA TOROSLARIN ÖZGÜR YELELİ YILKI ATLARI
ANTALYA TOROSLARIN ÖZGÜR YELELİ YILKI ATLARI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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