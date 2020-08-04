Torosların yaylalarında asırlık "tuluk" geleneği sürüyor
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Torosların yaylalarında asırlık "tuluk" geleneği sürüyor

Torosların yaylalarında asırlık "tuluk" geleneği sürüyor Antalya'nın Akseki ilçesinden yaz aylarında Konya'nın Seydişehir ilçesi sınırlarında Toros Dağları eteklerinde bulunan Karakışla yaylasına göç eden Yörükler, asırlardır gelenek haline gelen "tuluk"ta ayran dövme ve yağ çıkarma işlemine...

04.08.2020 14:49 | Son Güncelleme: 04.08.2020 15:23

Torosların yaylalarında asırlık "tuluk" geleneği sürüyor

KONYA - Antalya'nın Akseki ilçesinden yaz aylarında Konya'nın Seydişehir ilçesi sınırlarında Toros Dağları eteklerinde bulunan Karakışla yaylasına göç eden Yörükler, asırlardır gelenek haline gelen "tuluk"ta ayran dövme ve yağ çıkarma işlemine devam ediyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinden yaz aylarında Konya'nın Seydişehir ilçesi sınırlarında bulunan Karakışla yaylasına göç eden Yörükler, asırlık geleneklerini devam ettiriyor. Yörükler, asırlardır gelenek haline gelen kesilen keçinin bütün halinde çıkarılan derisinin işlenmesiyle yapılan ve "tuluk" adı verilen deri içinde ayran dövme ve yağ çıkarma işlemine devam ediyor. Anadolu'nun artık yok olmaya yüz tutmuş bu geleneğini yaşatan Yörükler, tuluk içine koydukları yoğurdu dönüşümlü olarak bir buçuk, iki saat kesintisiz olarak dövüyor. Bin bir zahmetten sonra dövülen tuluktan kekik kokulu tereyağı, çökelek ve ayran elde ediyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesi sınırlarında bulunan Karakışla yaylasında yaşayan Birsen Donday, atalarından kalma tulukta tereyağı çıkarma geleneğini eskiden yaylada olan herkesin yaptığını, çocukluğundan beri yoğurttan ayran, tereyağı ve çökelek elde ettiklerini söyledi. Birsen Donday, "Asırlardır ebemizden, dedemizden kalma bir zanaat ama şimdi her şey makineye döndü. Bıraktık ama bunun tadını ve zevkini vermiyor. Bunun tadı, lezzeti bir başka. Bunun çökeleği ayrı yağı ayrı güzel oluyor. Çocukluğumuzdan beri elimizde sülek yaylalarının geleneği bu. Biz bunu genelde misafirlere düğünde, bayramda nişanda kuruyoruz.

Konya'nın Ahırlı ilçesinden yaylaya gelerek tuluk tereyağı alan Fatma Demir, tulukta yapılan tereyağı ve ayranın ayrı bir lezzeti olduğunu çok beğendiklerini ifade ederek "Ben bunun özlemini çekiyorum yıllardır. Biz eskinden çok yayık yayardık yaylada" dedi.

Torosların yaylalarında asırlık 'tuluk' geleneği sürüyor

Kaynak: İHA

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