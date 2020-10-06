Torosların suyu yeniden KKTC'ye akmaya başlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Torosların suyu yeniden KKTC'ye akmaya başlıyor

06.10.2020 11:55 | Son Güncelleme: 06.10.2020 12:19
Torosların suyu yeniden KKTC'ye akmaya başlıyor

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, KKTC Su Temin Projesi kapsamında Türkiye'den KKTC'ye içme ve kullanma suyu taşıyan hattın deniz geçiş sisteminde meydana gelen arızanın giderildiği ve hattın bugün açılacağı bildirildi.

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, KKTC Su Temin Projesi kapsamında Türkiye'den KKTC'ye içme ve kullanma suyu taşıyan hattın deniz geçiş sisteminde meydana gelen arızanın giderildiği ve hattın bugün açılacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, KKTC Su Temin Projesi kapsamında Türkiye'den KKTC'ye içme ve kullanma suyu taşıyan hattın deniz geçiş sisteminde 8 Ocak 2020 tarihinde arıza meydana geldiği hatırlatıldı. Çalışma kapsamında Taşucu'nda kurulan fabrikada yedeklerle beraber her biri 500 metre uzunluğunda 10 adet yeni boru ve 1 adet 150 metrelik ek parça üretildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Açık denizde çalışan 6 adet donanımlı iş gemisi, 4 adet römorkör ve 4 adet hizmet teknesiyle deniz dibindeki hasarlı borular yenileriyle değiştirildi. Su hattında meydana gelen arıza, her zaman ve her şartta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin koordinatörlüğünde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü teknik ekibi ve yüklenici firmadan toplam 325 kişinin gece gündüz demeden çalışmasıyla tamamlandı. Böylece, Torosların memba kalitesindeki suyu yeniden KKTC'ye akmaya başlayacak. Türkiye'den KKTC'ye su taşıyan hat, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans aracılığıyla, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli ile KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'un Geçitköy Barajı'ndan katılımıyla bugün açılacak."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa TURAPOĞLU

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Mustafa Şentop Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Ajda Pekkan Burak Özçivit Bergüzar Korel Mahsun Kırmızıgül
Spor Tisserand Arda Turan Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Ekim Çocuk Beşiktaş Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Torosların suyu yeniden KKTC'ye akmaya başlıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 12:25:13. #1.15#
title