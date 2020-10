Torosların suyu yeniden KKTC'ye akmaya başlıyor

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, KKTC Su Temin Projesi kapsamında Türkiye'den KKTC'ye içme ve kullanma suyu taşıyan hattın deniz geçiş sisteminde meydana gelen arızanın giderildiği ve hattın bugün açılacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, KKTC Su Temin Projesi kapsamında Türkiye'den KKTC'ye içme ve kullanma suyu taşıyan hattın deniz geçiş sisteminde 8 Ocak 2020 tarihinde arıza meydana geldiği hatırlatıldı. Çalışma kapsamında Taşucu'nda kurulan fabrikada yedeklerle beraber her biri 500 metre uzunluğunda 10 adet yeni boru ve 1 adet 150 metrelik ek parça üretildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Açık denizde çalışan 6 adet donanımlı iş gemisi, 4 adet römorkör ve 4 adet hizmet teknesiyle deniz dibindeki hasarlı borular yenileriyle değiştirildi. Su hattında meydana gelen arıza, her zaman ve her şartta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin koordinatörlüğünde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü teknik ekibi ve yüklenici firmadan toplam 325 kişinin gece gündüz demeden çalışmasıyla tamamlandı. Böylece, Torosların memba kalitesindeki suyu yeniden KKTC'ye akmaya başlayacak. Türkiye'den KKTC'ye su taşıyan hat, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans aracılığıyla, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli ile KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'un Geçitköy Barajı'ndan katılımıyla bugün açılacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa TURAPOĞLU