Torosların kadın çobanı hayvanlarına evladı gibi bakıyor

Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki kadın çoban, zorluğuna rağmen işini severek yapıyor, hayvanlarıyla girdiği iletişimle de çevresindekileri gülümsetiyor.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki kadın çoban, zorluğuna rağmen işini severek yapıyor, hayvanlarıyla girdiği iletişimle de çevresindekileri gülümsetiyor.

Kaşlı Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve 50 yıldır çobanlık yapan 2 çocuk annesi Saniye Budak, günün ağarmasıyla birlikte mesaisine başlıyor.

Evdeki işlerini tamamladıktan sonra gününün büyük bölümünü beraber geçirdiği keçi ve koyunlarına ayıran Budak, hayvanlarının bakım ve temizliğiyle de ilgileniyor.

Daha sonra dağ, tepe dinlemeden zorlu coğrafyada koyun ve keçilerini otlatan Budak, hem enerjisi hem de hayvanlarıyla girdiği iletişimle çevredekileri gülümsetiyor.

Evladı gibi baktığı hayvanlarına "Kızım", "Oğluşum" ve "Güzellerim" diye hitap eden, Budak, hayvanların süt ve peynirinden elde ettiği gelirle de hem hasta kocasına bakıyor hem de farklı işlerde çalışan oğullarına maddi destek oluyor.

Saniye Budak, AA muhabirine, çocuk yaşlardan beri çobanlığı severek yaptığını söyledi.

Zor bir işi yapmanın gururunu yaşadığını anlatan Budak, boş durmayıp çalıştığı için emeğinin karşılığını da aldığını söyledi.

Yaklaşık 50 yıldır çobanlık yaptığını aktaran Budak, şöyle konuştu:

"Günde 12 saat çobanlık yaparım. Sonra eve gelirim yemek yaparım, bulaşık yıkarım. Hayvanların temizliğini, bakımlarını yaparım, yemlerini veririm. Hayvanlara bakmak zor. Allah hakkımıza ne verirse... Buna da çok şükür. Allah sağlık, sıhhat versin. Ben üretim yapıyorum.

Ne kadar yaşarsam o kadar bakacağım hayvanlarıma. Hayvanlarla aram çok iyi. Biri hasta olursa o gün yatamam. Baytar baytar dolaştırırım. Hastalandıklarında kendim hastalanmışım gibi hissediyorum. İşimi o kadar çok seviyorum. Sevmesem yapmaya gerek yok. Arada doğumları olur. Zamanı geldiğinde beklerim doğurturum. Onlara kendim ve çocuklarım gibi bakarım. Bu kadar da önemli benim için. Bakmazsam olmaz. Üretmek güzel bir şey. Emek ortaya koymak çok güzel bir duygu. Emeğimle kazandığımda seviniyorum."

"Kadınlar çalışmalı, üretmek güzel bir şey"

Budak, aile geçimini 2 çocuğuyla yaptığını ve eşinin hastalığından ötürü çalışamadığını belirterek, çalışmaya ve üretmeye devam edeceğini vurguladı.

İşini severek yaptığı için yorulmadığını dile getiren Budak, "Hayvanlarıma iyi bakmak zorundayım. Mahallelinin mahsulüne zarar vermesin diye başlarında beklerim. 65 yaşında bir kadınım. Bu hayvanları kaç sefer getiriyorum, kaç sefer götürüyorum... Dağda otlatıyorum. Yem ve su veririm. Bakımlarını yaparım. Severek, isteyerek bakıyorum. Kadınlar çalışmalı, üretmek güzel bir şey. Koca eline bakmasınlar. Başarmanın mutluluğunu duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi ve Torosları çok sevdiğini aktaran Budak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmayı da istediğini aktardı.