Torosların eteklerinde doğal yetişen papatya, kadınların geçim kapısı oldu
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Torosların eteklerinde doğal yetişen papatya, kadınların geçim kapısı oldu

Osmaniye'de kadınlar, Toros Dağları'nın eteklerinden toplayıp kurutarak kilogramını 20 liraya sattıkları papatya ile aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Torosların eteklerinde doğal yetişen papatya, kadınların geçim kapısı oldu
08.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:06

Osmaniye'de kadınlar, Toros Dağları'nın eteklerinden toplayıp kurutarak kilogramını 20 liraya sattıkları papatya ile aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Kadirli ilçesinde, Torosların eteklerinde doğal şekilde bolca yetişen papatyaları kadınlar özenle toplayıp evlerine getiriyor. Kadınlar, papatyaları daha sonra evlerinin avlusu veya damına sererek kurumaya bırakıyor.

Kurutulan papatyalar, ilaç, kozmetik ve gıda sektörü gibi alanlarda kullanılmak üzere kilogramı 20 liraya satın alınıyor.

Kadınlar, papatya sayesinde hem aile bütçesine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

"Zahmetli iş ama üretime önemli katkısı oluyor"

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede papatyaların mayıs ve haziran aylarında verimli olduğunu söyledi.

İlçenin papatyaya uygun iklim ve doğa şartlarını barındırdığını, bu yıl yağışlar sayesinde ürünün daha bol olduğunu anlatan İspir, şöyle konuştu:

"Torosların eteklerindeki dağ köylerinde daha sık görülen papatya, haziran ayı sonuna kadar toplanabiliyor. Vatandaşlarımız topladıkları papatyaları kurutarak kilosunu 20 liradan satıyor. İlçemizde yılda ortalama 11 ton civarında toplanıyor. Bunun hem ülke ekonomisine hem de ilçe ekonomisine önemli katkısı oluyor. Zahmetli iş ama üretime önemli katkısı oluyor."

Kızyusuflu köyünde yaşayan Rahime Savrun da her yıl mayıs ve haziran aylarında dağlardan topladığı papatyaları tek tek ayıkladıktan sonra kurutup sattığını belirterek, aile ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

İlçede 30 yıldır papatya çiçeği alımı yapan Hüsne Çığşar ise her yıl ortalama 3- 4 ton papatyayı İzmir'e gönderdiğini, çiçeklerin burada ilaç, kozmetik ve gıda gibi birçok sektörde kullanıldığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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