Torosların Alternatif Bitkisi Kinoa

Mersin'in Silifke ilçesinin yüksek kesimlerinde ilk kez ekimi yapılan ve NASA tarafından astronotların beslenmesinde kullanılan kinoanın ilk hasadı yapıldı.



Daha önce ilçeye bağlı düşük rakımlı Bahçederesi Mahallesi'nde deneme amaçlı ekilip hasat edilen kinoa bu sefer Torosların yüksek kesimlerinde deneme amaçlı ekilip hasat edildi.



Kinoanın, buğday ve pirinç gibi ürünlere alternatif bir ürün olduğunu ifade eden Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, "Bu yıl ilk defa deneyim amaçlı hem sahilde hem de ilçenin yüksek kesimlerinde kinoa bitkisi ekimi gerçekleştirdik. İlk denememizde dönümünden 200 kilogram ürün elde ettik. Kendine has bir aroması olan kinoanın, baskın bir tadı ve kokusu yoktur. Lezzetli ve hafif bir besin olup, bulgur ve pilavın kullanıldığı yemeklerin tamamında kullanılabilir. Ayrıca kinoa garnitür olarak yemeklere eklenebilir, çorbalarda kullanılabilir ve pilavı yapılabilir. Un haline getirilerek kek, pasta ve kurabiye hamurlarına konulabilir. Tüketim alanı sınırsız diyebileceğimiz kinoa salatada da tüketilebilir" dedi.



Silifkeli çiftçilerin alternatif ürün arayışında olması nedeniyle deneme yaptığını kaydeden Doygun, "1 dönüm arazide iki çeşit kinoa tohumu ektik. Artık burada alternatif ürün olarak değerlendirebiliriz" dedi.



"Bu bitki Toroslarda alternatif ürün olarak yetiştirilebilir"



Deneme amaçlı alternatif ürün olarak ektiği kinoa bitkisi hakkında bilgi veren üretici Ziraat Mühendisi Emine Çetrez, "Silifke'de her yıl aynı ürünler yetişiyor. Halkımız alternatif bir ürün arayışına girmiyor. Silifke iklim koşullarında ne yapabiliriz diye düşündüm, insanlara yeni bir ürünü nasıl tanıtabiliriz, onun arayışı içerisine girdik. Daha sonra internette kinoa bitkisine rastladım. Çölyak hastaları tüketebiliyor ve gluten içermiyor. Normal buğdaygillerden daha faydalı. Yağ yakıcı özelliği var ve omega 3 içeriyor. Bunlar benim ilgimi çekti. NASA 2013 yılını Kinoa Yılı ilan etmiş. Astronot yiyeceği olarak ilan etmiş. İnkalardan kalma bir bitki. Ben de böylelikle denemeye karar verdim. İlçenin Mara Mahallesi'nde 30 dönüme yakan bir alanda



Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ve Şemsettin Bağışlayıcı ile birlikte bir yer tutup, denemeye başladık. Bunlar ilk yıl denemelerim. Olup olmayacağını zamanla göreceğiz. Bunlarla acemiliğimizi atacağız. Bitki, Silifke iklim koşullarında ne istiyor, ne istemiyor onu göreceğiz. Rakım, su ve gübre önemli bu bitkinin yetişmesinde. İnternet sitelerinde su istemediği söyleniyor ama kesinlikle bu bitkinin yetişmesinde suya ihtiyaç var. Su ile verim artıyor. Kümül dediğimiz başaklardaki tane oranı artıyor, kalite oranı artıyor. Hasat edilen ürünleri, tanelerinden ayıracağız. ya savurma yöntemi ile ya da elekten geçirerek kabuklarından ayırıp taneler elde edeceğiz. Bu işlemlerden sonra tohumları aldığımız yerler var, çeşitli bakliyat şirketleri var bu bitkiye talip olanlar ile görüşeceğiz ve böylelikle pazarlayacağız. Kilosu, kalitesine göre 4 ila 10 TL arasında değişiyor. Kinoanın birçok çeşidi var ama Silifke'ye hangisi daha uygun bunu daha bilemiyoruz. İki çeşit ektim. Birisi Tikikaka diğeri Atlas. Tikikaka daha iyi uyum sağladı. Tikikaka daha başarılı oldu diyebilirim" diye konuştu



Dalları makaslarla kesilen kinoa bitkileri bir çuvala konularak hasat edilirken, kesilen dallardaki tohumları daha sonra savurma ya da elemek suretiyle kabuklarından ayrılarak tüketime hazır hale getirilecek. - MERSİN