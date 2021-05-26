Toroslardaki kar, özel şerbetle buluşup, yaz aylarının vazgeçilmezi haline geliyor
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Toroslardaki kar, özel şerbetle buluşup, yaz aylarının vazgeçilmezi haline geliyor

Toroslardaki kar, özel şerbetle buluşup, yaz aylarının vazgeçilmezi haline geliyor
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'da yüksek kesimlerdeki mağaralardan çıkarılan özel şerbetle hazırlanan "karlama" ile serinliyor.

Antalya'da yüksek kesimlerdeki mağaralardan çıkarılan özel şerbetle hazırlanan "karlama" ile serinliyor.

Serik ilçesinde yaşayan Emine ve Selahattin Salman çifti, yaz aylarında Toros Dağına çıkarak, yüksek kesimlerinde yaklaşık 60 metrelik obruklarda bulunan karı toplayıp, ilçeye getiriyor. Üzerine nar çiçeği, portakal ve vişne şerbeti dökülen kar, "karlama"ya dönüşüyor.

Emine Salman, AA muhabirine, obruklardaki karı toplama ve ilçeye getirme işleminin oldukça zahmetli olduğunu söyledi.

Karlamanın lezzetli olduğunu aktaran Salman, "Tamamen doğal. Hem ağızları tatlandırıyor hem de yaz aylarında serinletiyor. Halkın da talebi çok iyi." dedi.

Selahattin Salman da kilometrelerce çıkıp, topladıkları karı, yaz sezonunda vatandaşa sunduklarını kaydetti. Karlamanın kilosunun 15 lira olduğunu anlatan Salman, vatandaşın isteğine göre de 3, 4 ve 10 liralık ambalajlarla da satıldığını bildirdi.

Toroslardaki kar, özel şerbetle buluşup, yaz aylarının vazgeçilmezi haline geliyor
Toroslardaki kar, özel şerbetle buluşup, yaz aylarının vazgeçilmezi haline geliyor
Toroslardaki kar, özel şerbetle buluşup, yaz aylarının vazgeçilmezi haline geliyor
Toroslardaki kar, özel şerbetle buluşup, yaz aylarının vazgeçilmezi haline geliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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