Toroslarda doğa yürüyüşü
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Toroslarda doğa yürüyüşü

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Güncel

Toroslarda doğa yürüyüşü Tarihi Şar Antik Kenti ve endemik bitkileriyle doğa ve tarih tutkunlarının gözdesi olan Tufanbeyli ilçesinde 8 kilometrelik doğa yürüyüşü düzenledi Adana'nın, endemik bitkileri, tarihi Şar Antik Kenti ile doğa ve tarih tutkunlarının gözdesi olan Tufanbeyli ilçesinde...

Toroslarda doğa yürüyüşü

Tarihi Şar Antik Kenti ve endemik bitkileriyle doğa ve tarih tutkunlarının gözdesi olan Tufanbeyli ilçesinde 8 kilometrelik doğa yürüyüşü düzenledi

ADANA - Adana'nın, endemik bitkileri, tarihi Şar Antik Kenti ile doğa ve tarih tutkunlarının gözdesi olan Tufanbeyli ilçesinde 8 kilometrelik doğa yürüyüşü düzenledi.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılmayan doğa yürüyüşünün yeniden düzenlenmesi ile yüzlerce kişi doğaya akın etti.

Tufanbeyli Kaymakamlığı, Tufanbeyli Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen doğa yürüyüşü Belin Başında (Zorkunlu Pınar) başladı Toprak Pınarı Mesire Alanında son buldu.

Kaymakam Abdullah Sarı, Belediye Başkanı Remzi Ergü, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Birgen ve ilçe protokolü ve gençlerin yoğun katılım gösterdiği doğa yürüyüşünde çocuklar da atlara binme fırsatı buldu.

Başkan Remzi Ergü, Toros Dağları eteklerinin ormanı, doğası ile oksijen deposu olduğunu belirterek, uzun süredir yapılamayan doğa yürüyüşünü aşılamanın hızla sürmesi ve vakaların azalmasıyla yeniden başlattıklarını söyledi.

Başkan Ergü yürüyüş boyunca söylediği türküler ile gençlerle doğanın keyfini çıkardı.

Toroslarda doğa yürüyüşü
Toroslarda doğa yürüyüşü
Toroslarda doğa yürüyüşü
Toroslarda doğa yürüyüşü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

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