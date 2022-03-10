Mersin'de semt pazarlarında fiyat ve terazi denetimi yapıldı - Haberler

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Mersin'de semt pazarlarında fiyat ve terazi denetimi yapıldı

AA - Serkan Avci - Güncel
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Mersin'de semt pazarlarında fiyat ve terazi denetimi yapıldı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, semt pazarlarında fiyat ve terazi denetimi gerçekleştirildi.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, semt pazarlarında fiyat ve terazi denetimi gerçekleştirildi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, semt pazarlarında yaptığı denetimlerde, fiyat etiketleri ve terazileri kontrol etti.

Ekipler, esnafa çeşitli konularda da uyarılarda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, önceliklerinin vatandaşların sağlığını korumak olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla ilçemiz genelinde denetimlere aralıksız devam ediyoruz. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan vatandaşlarımız, istek ve taleplerini belediyemizin 0324 322 72 00 numaralı telefonunu arayarak iletebilirler." ifadesini kullandı.

Mersin'de semt pazarlarında fiyat ve terazi denetimi yapıldı

AA / Serkan Avci - Güncel

Toroslar Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Toroslar, Mersin, Ekonomi, Güncel, Haberler

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