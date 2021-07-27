Toroslar Yüksekoluk-Kayrakkeşli Grup Yolunda 8,7 Kilometrelik Yol Çalışması
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Toroslar Yüksekoluk-Kayrakkeşli Grup Yolunda 8,7 Kilometrelik Yol Çalışması

Toroslar Yüksekoluk-Kayrakkeşli Grup Yolunda 8,7 Kilometrelik Yol Çalışması
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browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'ne bağlı ekipler, kent genelinde yol düzenleme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'ne bağlı ekipler, kent genelinde yol düzenleme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kentin en işlek bulvar, cadde ve sokaklarının yanı sıra kırsalda da konforlu yollar için yoğun mesaisini sürdüren ekipler Toroslar'da Yüksekoluk-Kayrakkeşli grup yolunda çalışma gerçekleştirdi.

8, 7 kilometrelik yolda düzenleme çalışması yapıldı

Ekipler, Toroslar ilçesi Yüksekoluk yolunda bir süredir devam eden çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan yerlere doğal su akışını düzenlemek için büz boru yerleştirdi. Asfalt öncesi zemin hazırlıklarını da hızla tamamlayan ekipler, zaman kaybetmeden sathi kaplama asfalt çalışmaları için kolları sıvadı.

Büyükşehir ekipleri, çalışmalar kapsamında 8, 7 kilometre uzunluğundaki yolu asfaltladı. 2 kombi, 1 distribütör, 1 loder ve 1 silindirle sürdürülen çalışmalar sayesinde yol kısa sürede daha güvenli ve konforlu bir şekilde vatandaşların hizmetine sunuldu.

Geniş sorumluluk alanında, doğudan batıya her noktaya eşit hizmet götüren Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaz aylarının gelmesiyle çalışmalarına kent genelinde hız kesmeden devam ederek, plan ve program dahilinde belirlenen ihtiyaçları hızla yerine getirmeyi sürdürecek.

Yayın Tarihi: 27. 7. 2021 08: 21: 43

Kaynak: Habermetre

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