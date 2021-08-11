Toroslar Uluslararası Yarı Maratonunun başlangıç çivisi çakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Toroslar Uluslararası Yarı Maratonunun başlangıç çivisi çakıldı

Toroslar Uluslararası Yarı Maratonunun başlangıç çivisi çakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu parkurunun ilk resmi başlangıç çivisi çakıldı.

Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu parkurunun ilk resmi başlangıç çivisi çakıldı. 21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşecek yarı maratonun hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, organizasyona binlerce sporcu katılacak. Yarışlarda sporcular, 10 kilometrelik ve 21 kilometrelik parkurda koşarak dereceye girebilmek için ter dökecek.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, bu yıl ilk kez düzenleyeceği Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu ile binlerce yerli ve yabancı sporcuyu ilçede ağırlayacak. Mersin Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde, paydaş kurum ve kuruluşların desteğiyle 21 Kasım 2021'de gerçekleşecek Yarı Maratonda, 7'den 70'e herkes maraton coşkusunu yaşayacak.

Parkurun başlangıç çivisi çakıldı

Toroslar Uluslararası Yarı Maratonunun başlangıç ve bitiş noktaları, Türkiye Atletizm Federasyonunca görevlendirilen sertifikalı parkur ölçümcüleri tarafından belirlendi. Parkurun uluslararası standartlara uygun ölçümleri yapıldı ve başlangıç çivisi çakıldı.

"Toroslarımızda binlerce sporcuyu buluşturacağız"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçede spor turizminin geliştirilmesi noktasında Toroslar Yarı Maratonunun önemli bir adım olduğunu söyledi. 21 Kasım'da ilkini düzenleyecekleri yarı maratonu geleneksel hale getirmeyi planladıklarını kaydeden Başkan Yılmaz, "İlçemizin ve şehrimizin tanıtımına da büyük katkısı olacak Toroslar Yarı Maratonunda geri sayım başladı. Dünyanın birçok yerinden kentimize gelecek sporseverleri Toroslarımızda ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toroslar'da 7'den 70'e herkes koşacak. Toroslar Belediyesi olarak ilçemizin adını uluslararası organizasyonlarla duyurmaya devam edeceğiz. Amacımız, sporu daha geniş kitlelere ulaştırmak" diye konuştu. - MERSİN

Toroslar Uluslararası Yarı Maratonunun başlangıç çivisi çakıldı
Toroslar Uluslararası Yarı Maratonunun başlangıç çivisi çakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Haluk Levent Berdan Mardini
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Lionel Messi Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Toroslar Uluslararası Yarı Maratonunun başlangıç çivisi çakıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 14:10:33. #1.15#

title