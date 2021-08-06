Toroslar Uluslararası Yarı Maratonunun geri sayımı başladı

Mersin Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde, paydaş kurum ve kuruluşların desteğiyle 21 Kasım'da gerçekleşmesi planlanan Toroslar Uluslararası Yarı Maratonunun Yürütme Kurulu toplandı.

Mersin Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde, paydaş kurum ve kuruluşların desteğiyle 21 Kasım'da gerçekleşmesi planlanan Toroslar Uluslararası Yarı Maratonunun Yürütme Kurulu toplandı.

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Yıldırım, kurum temsilcileri ve belediye başkan yardımcılarıyla, teknik ekibinin bulunduğu toplantıda maraton hakkında bilgi verildi, alternatif güzergahlar ve yol haritası görüşülerek alt komisyonlar oluşturuldu.

Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, "Bu etkinlik Mersinimize çok büyük bir kazanım olacak. Türkiye'de büyük bir farkındalık oluşturacak. Hedefimiz gençleri spora alıştırmak ve buluşturmak. Bu bağlamda bütün yürütme kurulu üyelerine, destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu etkinliğe hazırız ve destek olacağız" diye konuştu.

Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ise "Toroslar Belediyesi güzel bir etkinlik gerçekleştirmek için yola çıktı. 21 Kasım'da inşallah Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu koşulacak. İlçemizde ilk defa yapılacak olan bu maratonun ülkemize, Toroslarımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Toroslar Belediyesi'ni böyle bir girişimde bulunduğu için kutlayan Vali Yardımcısı İbrahim Küçük de "Atletizm tüm sporların anası olan ama aynı zamanda çok popülist olmadığı için çok hamle yapılmayan bir spor dalı. Yerel yönetimlere son derece önemli olan bu spor alanında böyle bir etkinliğe imza atacakları için çok teşekkür ediyorum. Biz Valilik olarak, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzle Toroslar Belediyesi'nin yanında yer alacağız. Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz bu organizasyonun verimli gerçekleşmesi için var gücüyle çalışarak, ellerinden gelen çabayı gösterecek. Bu maratonun ilimizin tanıtımı için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçeleri için çok önemli bir spor etkinliğine ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Etkinlik ile kentin cadde ve sokaklarının binlerce sporcunun mücadelesine tanık olacağını vurgulayan Yılmaz, "İlçemizde ilk kez gerçekleştireceğimiz bu maraton ile dünyanın birçok yerinden kentimize gelecek sporseverleri Toroslarımızda ağırlayacağız. Toroslar Belediyesi olarak toplum sağlığına faydası olacak her türlü etkinliğin altına imzamızı atmaya devam edeceğiz. Maratonun kaybedeni olmaz, herkes kazanır. Biz de bu maraton ile birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergileyeceğiz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı