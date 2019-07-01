Toroslar manzarasında deniz keyfi

ANTALYA'da sahiller, hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 25 derece olmasıyla, tatilcilerle dolup taştı.

Antalya'da, sıcak havadan bunalan her yaştan tatilci, denize girip ferahladı. Tatilciler, Torosların manzarasının keyfini çıkarırken, çocuklar da kumsalda oynadı. Bazı turistler, saatlerce güneşin altında yatıp bronzlaşmayı tercih ederken, bazıları da çocuklarıyla birlikte yüzmeyi, kumdan kale yapmayı ve zaman geçirmeyi seçti.



Kaynak: DHA

- Antalya