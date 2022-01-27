Toroslar Kar Festivali 5-6 Şubat'ta düzenlenecek

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesindeki 1453 rakımlı Arslanköy Yaylası'nda bu yıl ikincisi düzenlenecek Kar Festivali, 5-6 Şubat'ta misafirlerini ağırlayacak.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 29 Ocak'ta başlaması planlanan festival, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 Şubat'a ertelendi.

Kızaklı kayak, snowboard, kayaklı koşu ve kardan adam yarışması gibi etkinliklerin düzenleneceği festival, 2 gün sürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Festivalimizin ikincisinde de sportif etkinlikler ve birbirinden eğlenceli aktivitelerle görsel bir şölen sunacağız." ifadesini kullandı.