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Toroslar Kar Festivali 5-6 Şubat'ta düzenlenecek

AA, Aleyna Coşkun - Spor
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Toroslar Kar Festivali 5-6 Şubat'ta düzenlenecek

Mersin'in Toroslar ilçesindeki 1453 rakımlı Arslanköy Yaylası'nda bu yıl ikincisi düzenlenecek Kar Festivali, 5-6 Şubat'ta misafirlerini ağırlayacak.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesindeki 1453 rakımlı Arslanköy Yaylası'nda bu yıl ikincisi düzenlenecek Kar Festivali, 5-6 Şubat'ta misafirlerini ağırlayacak.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 29 Ocak'ta başlaması planlanan festival, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 Şubat'a ertelendi.

Kızaklı kayak, snowboard, kayaklı koşu ve kardan adam yarışması gibi etkinliklerin düzenleneceği festival, 2 gün sürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Festivalimizin ikincisinde de sportif etkinlikler ve birbirinden eğlenceli aktivitelerle görsel bir şölen sunacağız." ifadesini kullandı.

AA / Aleyna Coşkun - Spor

Toroslar, Mersin, 1453, kar, Spor, Haber

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