Toroslar'ın Zirvesine Kütüphane

Mezitli Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) il başkanlıkları tarafından, Şehit Hava Pilotlar Ali Rıza Soykal ve Muammer Tamay'ın anısına Toros Dağlarının zirvesine kır kütüphanesi yaptırıldı.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Mihrican Yaylasında gerçekleşen kütüphane açılışında konuşan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Yaşadığımız sıkıntıların temelinde en az kitap okuyan ülkelerden birisi olmamız geliyor. Kitap okuma oranı arttıkça toplumsal ayrışmanın ve sıkıntıların önüne geçebiliriz" dedi.

"Mezitli'nin her bölgesine kütüphane açtık"

Mezitli'nin her bölgesine açtıkları kütüphanelerle kitap kenti haline geldiklerini kaydeden Tarhan, "Belediyemizin bir çok yerinde kütüphanemiz var. Gençlik merkezimizde, 10 gönüllü evimizde ve Down Kafede var. Mersin'in ilk kafe kütüphanesini bir hayırseverimizin desteğiyle açtık. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Nutuk olmak üzere dünya klasiklerinden önemli eserlerin yer aldığı on binlerce kitabı belediye olarak bastırıp ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Belediye olarak kitaba ulaşmak isteyen her yurttaşımıza destek vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şehitlerin ismi verildi"

Kır kütüphanesine Şehit Hava Pilotlar Ali Rıza Soykal ve Muammer Tamay'ın isminin verilmesinin de son derece önemli olduğunu kaydeden Tarhan, "Maalesef ülkemizin en büyük sıkıntılarından birisi de vefa olgusuna yeterince yer verilmemesi. Toplum olarak vefa duygusunu içselleştirmemiz gerekiyor. Geçte olsa Şehit Hava Pilotlar Ali Rıza Soykal ve Muammer Tamay'ın isminin bu kütüphaneye verilmesi özlemini duyduğumuz vefaya güzel bir örnek olmaktadır. Oldukça anlamlıdır" şeklinde konuştu. - MERSİN