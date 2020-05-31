Toroslar'ın incisi Dipsiz Göl güzelliğiyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor
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Toroslar'ın incisi Dipsiz Göl güzelliğiyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Bozkır ilçesi sınırında bulunan Dipsiz Göl, görenleri kendine hayran bırakıyor.

31.05.2020 11:07 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:12

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Bozkır ilçesi sınırında bulunan Dipsiz Göl, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Toros Dağları'nın kuzey yamaçlarında 1702 metre rakımda bulunan Dipsiz Göl, sızıntılarla beslendiği için her mevsim aynı seviyede ve berraklıkta kalan masmavi suyuyla dikkati çekiyor. Etrafında yerleşim yerleri de olan göl, yaz aylarında doğaseverlerle fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor.

Hafta sonları Antalya ve Konya'dan doğa harikası gölü görmek, balık tutmak, yüzmek ve piknik yapmak için gelen çok sayıda aile, bölgede güzel vakit geçiyor.

Göle sık sık gelen fotoğraf tutkunu Hidayet Okutan, her yıl yaz aylarında serinlemek için Akseki'den yaylalara çıktıklarını söyledi.

Şehrin kalabalığından kaçarak kamp kurup huzurlu zaman geçirdiklerini anlatan Okutan, "Fotoğraf ve doğa tutkunuyum. Hafta sonları iş stresi ve şehrin gürültülü ortamından kaçıp doğa harikası Dipsiz Göl'e geliyoruz. Buranın insanları gölün altında bir girdap olduğuna inanıyorlar. Doğal güzelliğinin yanında bu özelliğiyle de ilgi çekiyor." diye konuştu.

Okutan, bütün doğa ve fotoğrafseverlere gölü görmelerini tavsiye etti.

Toroslar'ın incisi Dipsiz Göl güzelliğiyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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