Toroslar'ın eteklerinde açan çiçekler büyülüyor Konya'da, Toroslar'ın eteklerinde rengarenk açan çiçekler doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Konya'da, Toroslar'ın eteklerinde rengarenk açan çiçekler doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Konya'nın Antalya sınırındaki ilçesi oksijen deposu Derebucak'ta yaylalarda açan papatyalar ve diğer çiçekler bölgedeki dağlarla oluşturduğu görselliğiyle adeta kartpostallık görüntülere sahne oluyor.

Zengin bitki örtüsüne sahip ve mağara potansiyeli ile de tanınan bin 230 metre rakıma sahip ilçede, dağların eteklerinde ve yaylalarda adeta bahar esintisi sunan papatya ve diğer türlerdeki çiçekler, görenlerin beğenisini kazanıyor.

Çiçekler, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Fotoğrafçılar, yaz mevsiminin ortasında hala bahardan kalma günler yaşayan ilçedeki doğal güzelliklerin fotoğrafını çekebilmek için bölgeye geliyor.

Kaynak: AA