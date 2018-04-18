Toroslar Edaş, Yüksek Gerilim İzolasyonu Çalışması Başlattı

Enerji dağıtım alanındaki çalışmalarına devam eden Toroslar EDAŞ, kesintisiz hizmet verebilmek için başlattığı 'yüksek gerilim izolasyonu' projesi kapsamında, hem kuş ölümlerinin hem de enerji kesintilerinin önüne geçecek.

Toroslar EDAŞ'tan yapılan açıklamada, Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye illerinde meydana gelen enerji kesintilerinin önüne geçmek ve kesintisiz enerji sağlamak için yürütülen çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği bildirildi. Bu kapsamda, hizmet verilen bölgenin leylek göç yolu üzerinde olması ve göç zamanı çok sayıda kuşun elektrik akımına kapılması sebebiyle, izolatör ve iletkenlerin izolasyon malzemeleri ile kaplanması için çalışmalara başlandığı kaydedildi.

Bölgede her yıl birçok kuşun, elektrik iletkenlerine konduklarında akıma kapılarak öldüğü ve bu durumun sıklıkla enerji kesintilerine neden olduğu ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili önlem almak amacıyla başlatılan 'yüksek gerilim izolasyonu' projesi kapsamında, 2018 yılı içerisinde 6 şehirde yaklaşık 200 bin TL tutarında izolasyon malzemesinin montajının gerçekleştirileceği belirtildi.

Yapılacak yeni izolasyon yatırımı ile leyleklerin göç yolu üzerinde yer alan enerji nakil hatlarında kuş çarpılmalarının önünün alınması ve Toroslar EDAŞ'ın öncelikli amacı olan kullanıcılara kesintisiz enerji verilmesinin sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı.