Toroslar EDAŞ'tan Kozan'a 10,6 milyon TL'lik yatırım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Toroslar EDAŞ'tan Kozan'a 10,6 milyon TL'lik yatırım

Toroslar EDAŞ'tan Kozan'a 10,6 milyon TL'lik yatırım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Toroslar EDAŞ, Adana'nın Kozan ilçesinde enerji nakil hattı yenileme çalışmaları kapsamında 10.6 milyon TL'lik yatırım yaptı.

Toroslar EDAŞ, Adana'nın Kozan ilçesinde enerji nakil hattı yenileme çalışmaları kapsamında 10.6 milyon TL'lik yatırım yaptı.

Kış şartlarının oldukça zor geçtiği Kozan ve Feke ilçelerine bağlı toplam 18 mahallenin enerji ihtiyacı, geçtiğimiz 40 yıl boyunca aynı enerji nakil hattı ile sağlanıyordu. Bu enerji nakil hattının gerek ekonomik ömrünün dolması, gerekse kapasitesinin üstünde gelen talepleri karşılayamayacak duruma gelmesi nedeniyle yenilenmesine ihtiyaç duyuldu. Bu amaçla Kozan ve Feke ilçeleri arasında yeni enerji nakil hattı çalışması başlatıldı. Proje kapsamında 43 km uzunluğunda 3/0 AWG kesitli enerji nakil hattı ve 6 adet dağıtım merkezi tesis edildi. Proje bedelinin 10,6 milyon TL'ye ulaştığı yatırım sayesinde Kozan ilçe merkezindeki 11 ve Feke ilçe merkezindeki 7 mahalledeki vatandaşlar ile civar mahallelerin elektrik tedarik sürekliliği iyileştirildi. - ADANA

Toroslar EDAŞ'tan Kozan'a 10,6 milyon TL'lik yatırım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dilencinin iç çamaşırından 1700 TL çıktı
Dilencinin iç çamaşırından 1700 TL çıktı
Açık artırmaya çıkan Kuzey yarımkürenin ilk kirazı 500 TL'den alıcı buldu
Açık artırmaya çıkan Kuzey yarımkürenin ilk kirazı 500 TL'den alıcı buldu
Beslediği kazların saldırısına uğrayıp yerlerde sürüklenince kazları satışa çıkardı
Beslediği kazların saldırısına uğrayıp yerlerde sürüklenince kazları satışa çıkardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut
Magazin Hadise Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Toprak Sergen
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Toroslar EDAŞ'tan Kozan'a 10,6 milyon TL'lik yatırım - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 11:34:25. #1.14#

title