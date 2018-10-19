Toroslar Edaş'tan Gaziantep'te Bakım, Onarım ve Yatırım Çalışmaları

Toroslar EDAŞ 2018'in ilk yarısında Gaziantep'te bakım, onarım ve yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirdi.

Toroslar EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, firma Gaziantep'te kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik dağıtımı kapsamında 2018 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım çalışmaları ile yatırımlarına devam etti.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlarla gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, Gaziantep'te yılın ilk 6 ayında da müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde yine başarılı çalışmalara imza attı.

Toroslar EDAŞ, Gaziantep'te hizmet verdiği 10 bin 262 trafo ve 14 bin 119 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

"Daha aydınlık bir Gaziantep" için Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Nizip, Karkamış, Nurdağı ve İslahiye'de 10 bin 207 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren firma, yine adı geçen ilçelerde 112,5 kilometrelik hattın da bakımını yaptı.

Kentteki 110 elektrik panosu, 38 trafo ve 89 dağıtım merkezinin de bakımı yapıldı.

Gaziantep'te hizmet verdiği 729 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 177 kilometrelik yeni kablo döşeyen Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte bin 885 yeni aydınlatma armatürünün montajını da gerçekleştirdi. Ayrıca yeni 189 elektrik panosu ve 39 trafo merkezi montajı da tamamlandı.