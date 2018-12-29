Toroslar Edaş'tan Feke ve Kozan İlçesine 7 Milyon TL'lik Yatırım

Adana'nın Feke ilçesi Kocayurdan, Olucak, Mansurlu Mahallesi güzergahında bulunan yaklaşık 32 kilometrelik enerji nakil hattının yenilenmesiyle kırsal bölgedeki 34 mahallenin kesintisiz ve sürdürülebilir enerjiye ulaşacağı bildirildi.

Toroslar EDAŞ, Adana'nın Feke ilçesindeki kırsal ve ulaşımı zor olan bölgelerde kesintisiz enerji sağlamak amacıyla alt yapı çalışmalarını tamamladı. Proje kapsamında 13 köyün ve çevre mahalle yerleşkelerinin enerji ihtiyacının sürdürülebilir şekilde karşılanması amacıyla yaklaşık 32 kilometrelik enerji nakil hattı çalışmaları gerçekleştirildi.

Adana'nın 13 bölgesi için 7 milyonluk yatırım

Feke ilçesinde yer alan; Olucak, Kızılyer, Belenköy, Yaylapınarı, Bağdatlı, Süphandere, Gürümze, Güzpınarı, Gedikli-Suçatı, Yerebakan, Tortulu, Kısacıklı, Kayadibi, Konakkuran, Koçyazı, Değirmenciuşağı, Çandırlar, Hıdıruşağı, Bahçecik, Ormancık, Gaffaruşağı, Kaleyüzü, Musalar, Ortaköy, Mansurlu, Çondu, Şahmuratlı, Oruçlu ve Kozan ilçesinde yer alan Görbeyaz, Akkaya, Kapukaya, Yukarıgeçili, Işıkkaya-Yongalı mahallelerinde gerçekleşen çalışmalarda, nakil hattı ve şebeke projeleri için toplam 7 milyon TL'lik yatırım yapıldı. Ayrıca Kayseri'ye bağlı olan Aşağı Burhaniye ve Yukarı Burhaniye mahallelerinin de enerji arzı bu hat üzerinden sağlanacak.

Nisan ayında başlayan tesis çalışmasında, 3 adet dağıtım merkezi, 5 adet monoblok köşk, 31,5 km'lik hat ve 217 adet enerji nakil direği hat güzergahına tesis edildi. Bu çalışmalarla birlikte bölgede bulunan 5 bin kullanıcının daha kaliteli elektrik dağıtım hizmeti alması sağlandı. - ADANA

Kaynak: İHA