Toroslar Edaş, Mobil Eğitim Tırı ile Mersin'de 250 Öğrenciye Eğitim Verdi

Toroslar EDAŞ, Mobil Eğitim Tırı ile Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Yahya Günsür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 250 öğrenciye eğitim verdi.

Toroslar EDAŞ, sektörün ihtiyacı olan nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkı sağlanmak amacıyla geliştirdiği Mobil Eğitim Merkezi ile gerçekleştirdiği etkinliklere devam ediyor. Toroslar EDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada göre, elektrik-elektronik alanında eğitim veren öğretmenlerin ve öğrenim gören öğrencilerin yeterliliklerine katkıda bulunmak amacıyla etkinliklerin sürdüğü bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Aralık 2017'de imzalanan 'Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü' kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde, Yahya Günsür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 250 öğrenciye daha eğitim verildi. Mobil Eğitim Merkezi'nin 1 yıl içerisinde eğitim verdiği öğrenci sayısı 700'ü aşarken, Mersin'deki eğitime, Mersin Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Yahya Günsür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mete Koyuncu, Toroslar EDAŞ Direktörü Mehmet Kayacı katıldı.

Mobil Eğitim Merkezi, sektörde ilk olma özelliği taşıyor

Mobil Eğitim Merkezi ile ilgili verilen bilgide şunlar kaydedildi: "Dağıtım sektörüne yönelik işgücü bilgi ve becerilerini artırmak ve gençlerin eğitim hayatından işgücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla projelendirilen ve yapımı tamamlanan Mobil Eğitim Merkezi, sektörde bir ilk olma özelliği taşıyor. Geleceğin enerji-elektrik sektörü çalışanlarına mesleki eğitim vererek öğrencilerin gelişimlerini sağlayan Mobil Eğitim Merkezi, güneş enerjisi panelleri ve rüzgar türbini ile ihtiyaç duyacağı elektriği kendisi üreterek çevre duyarlılığı konusunda da örnek teşkil ediyor. Sektörde güncel olarak kullanılan ekipman donanımına sahip, saha operasyonlarında ihtiyaç duyulabilecek tüm teorik ve uygulamalı teknik eğitimleri verebilecek özellikte olan Mobil Eğitim Merkezi; açık-kapalı şalt manevra alanı, yüksek gerilim hücreleri, alçak gerilim panoları, aydınlatma panosu, saha dağıtım kutusu, sayaç eğitim alanı, trafo eğitim alanı, havai hat işçiliği eğitim alanı gibi sürecin tüm aşamalarını kapsayan teorik ve pratik eğitim imkanı sunuyor. Ayrıca, katılımcılara İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi alabilme olanağı da sağlıyor. Mobil Eğitim Tırı, Türkiye'nin çeşitli illerinde teorik ve uygulamalı eğitim vermeye devam edecek." - MERSİN

Kaynak: İHA