Toroslar Edaş Kesintisiz Enerji İçin Çalışıyor

Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi (EDAŞ) bölgedeki 6 ilde gerçekleştirmeye başladığı "Yüksek Gerilim İzolasyonu Projesi"yle hem kuş ölümlerinin hem de enerji kesintilerinin önüne geçecek.



Toroslar EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye illerinin elektrik dağıtımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, bölgede meydana gelen enerji kesintilerinin önüne geçmek ve kesintisiz enerji sağlamak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Hizmet verilen bölgenin leylek göç yolu üzerinde olması ve leylek göç zamanı çok sayıda kuşun elektrik akımına kapılması sebebiyle izolatör ve iletkenlerin izolasyon malzemeleriyle kaplanmaları için çalışmalara başladı.

Yüksek Gerilim İzolasyonu Projesi kapsamında 2018 yılı içerisinde 6 şehirde yaklaşık 200 bin lira tutarında izolasyon malzemesinin montajı gerçekleştiriliyor.

Yapılacak yeni izolasyon yatırımıyla leyleklerin göç yolu üzerinde yer alan enerji nakil hatlarında kuş çarpılmalarının önünün alınması ve Toroslar EDAŞ'ın öncelikli amacı olan kullanıcılara kesintisiz enerji verilmesinin sağlanması da hedefleniyor.