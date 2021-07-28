Toroslar EDAŞ Adana'da yılın ilk yarısında bakım, onarım ve yatırım hedeflerini gerçekleştirdi

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ), Adana'da yılın ilk yarısında bakım, onarım ve yatırım hedeflerini gerçekleştirdiğini bildirdi.

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ), Adana'da yılın ilk yarısında bakım, onarım ve yatırım hedeflerini gerçekleştirdiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çukurova, Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Karaisalı, Karataş, Pozantı, Kozan, İmamoğlu, Aladağ, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli'de 12 bin 495 aydınlatma armatürünün bakımı yapıldı.

Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 64 pano ile 74 trafo ve 345 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 279 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Adana'da hizmet verdiği 1 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 250 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte bin 843 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca yeni 80 elektrik panosu ve 42 trafo merkezi montajı da yapıldı.

Şirket, söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamlarıyla yılın ilk 6 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.

Toroslar EDAŞ'ın Adana'da bakım ve yatırım çalışmalarının hız kesmeden süreceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç