Toroslar EDAŞ'a yeni bağlantı başvurularında dijital dönem - Haberler Ekonomi
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Toroslar EDAŞ'a yeni bağlantı başvurularında dijital dönem

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Toroslar EDAŞ'a yeni bağlantı başvurularında dijital dönem

Toroslar EDAŞ, elektrik aboneliği öncesi veya mevcut tesisatla ilgili tadilat işlemleri için yürütülen bağlantı başvurularını, dijital platform üzerinden de alabileceğini duyurdu.

Toroslar EDAŞ, elektrik aboneliği öncesi veya mevcut tesisatla ilgili tadilat işlemleri için yürütülen bağlantı başvurularını, dijital platform üzerinden de alabileceğini duyurdu.

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Toroslar EDAŞ), abonelik öncesi işlemlerin uzaktan gerçekleştirilmesini sağlayan Yeni Bağlantı Dijital Platformu'nu devreye aldı.

İŞLEMLER DİJİTALDE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK

Yetkili elektrikçiler, abonelik öncesi işlemlerde müşteriler adına Toroslar EDAŞ'a yaptıkları; yeni bağlantı başvurusu, iç tesisat proje onayı, bağlantı görüşü talebi, tesisat muayene talebi veya tadilat başvurularını sıra beklemeden, 7/24 ve dijital ortamda gerçekleştirebilecek.

Uzaktan işlemlerle malzeme ve zaman tasarrufu da sağlaması planlanan platformla, ev ve işyeri gibi tüketim noktaları için yapılan, yıllık 100 binin üzerindeki başvuru ve ilgili başvuruların takibi dijital ortamda yapılabilecek. Platforma ybp.eedas.com.tr web adresi üzerinden erişilecek.

BAŞKENT EDAŞ VE AYEDAŞ'TA DA UYGULANACAK

Söz konusu sistem Toroslar EDAŞ ile diğer Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ ve Ayedaş'ta da uygulanacak. Platformun web adresi üzerinden kullanıcı kayıtlarını oluşturacak yetkili elektrikçiler, başvurularına ilişkin dosya numaralarıyla süreçleri takip edebilecekleri gibi, sitedeki eğitim videolarıyla da sistemin kullanımıyla ilgili bilgiler edinebilecek.

Türkiye'de 3 ayrı bölgede elektrik dağıtım hizmeti veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri; Başkent EDAŞ ile Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'ta, Ayedaş ile İstanbul Anadolu Yakası'nda ve Toroslar EDAŞ ile Adana, Osmaniye, Gaziantep, Mersin, Kilis ve Hatay'da çalışmalarını sürdürüyor.


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Haber: Toroslar EDAŞ'a yeni bağlantı başvurularında dijital dönem - Haberler Ekonomi
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