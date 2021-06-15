Toroslar EDAŞ, 61 milyon lira bütçeli şebeke bakımlarını tamamladı

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ), bu yılın ilk yarısı için 61 milyon liralık bütçe ayırdığı şebeke bakım işlemlerinin çoğunu gerçekleştirerek, yaz aylarında da müşterilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik sağlamak için şebeke bakımlarını tamamladı.

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ), bu yılın ilk yarısı için 61 milyon liralık bütçe ayırdığı şebeke bakım işlemlerinin çoğunu gerçekleştirerek, yaz aylarında da müşterilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik sağlamak için şebeke bakımlarını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kilis ve Osmaniye'de yaz sıcaklarının başlamasıyla, klima kullanımı kaynaklı artan elektrik talebinin şebeke üzerinde oluşturabileceği arızaların önüne geçilebilmesi için, değişime ve bakıma ihtiyaç duyan şebeke unsurları yenilendi.

Bu kapsamda, havai hat, bina, aydınlatma ve diğer şebeke envanterlerine bakım yapılırken, hücre içi ve bina temizlikleri yapıldı. Aynı zamanda, hücre uzaktan kumanda kontrolleri gerçekleştirilirken, bina iyileştirmeleri, trafo bakımları, topraklama iyileştirmeleri, izolatör değişimleri, trafo kademe ayarı kontrolleri, trafo yağ kontrol ve değişimi çalışmaları gerçekleştirildi.

Denize yakın yerlerde tuz ve rutubete maruz kalan izolatörlerin yıkanması için izolatör yıkama aracı kullanılarak, tuz ve rutubetten dolayı oluşabilecek kesintilerin önüne geçildi. Yaklaşık 1000 kilometre yüksek gerilim havai hattı, 100 kilometre alçak gerilim havai hattı, 800 adet trafo, 200 adet saha dağıtım kutusunun (pano) bakımı yapıldı. Yaklaşık 15 bin nüfuslu bir ilçeyi besleyebilecek bir jeneratör envantere dahil edildi.

Trafo yüklenmelerini fark edebilmek için düzenli olarak yük ölçümü yapılırken, 15 bin nüfuslu bir ilçeyi besleyebilecek kapasitede, 1 adet 2 megavolt amper (MVA) gücünde yüksek gerilim jeneratörü ve 3 adet mobil jeneratör alımı yapıldı. İşletmeye hazır bekleyen tüm jeneratörler, kriz durumu ve anlık ihtiyaç durumları için bakımları yapılarak hazır hale getirildi.

Yaz aylarında nem fazla olduğu için porselen izolatörlerden silikon izolatörlere dönüşüm çalışmaları, hücre içi izolasyon çalışmaları, bina iyileştirmeleri, trafo bakımları, alçak gerilim SCADA ile trafoların yük takibi, topraklama iyileştirmeleri, bina, fiderlerde bağlantı noktalarının kontrolü ve iyileştirilmesi gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu