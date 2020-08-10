Toroslar'daki çöp konteynerleri Kovid-19 karşı ilaçlanıyor Toroslar Belediyesince, ilçe genelindeki çöp konteynerleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte ediliyor.

Toroslar Belediyesince, ilçe genelindeki çöp konteynerleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerin tarafından yıkanan çöp konteynerleri daha sonra dezenfekte edilip ilaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, temizlik çalışmalarını özverili bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, çalışmaların periyodik olarak devam ettiğini aktardı.

Kaynak: AA