Toroslar'da Zafer Haftası, Karakucak güreşleriyle şenlenecek
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Toroslar'da Zafer Haftası, Karakucak güreşleriyle şenlenecek

Toroslar'da Zafer Haftası, Karakucak güreşleriyle şenlenecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına Ayvagediği, Soğucak ve Gözne mahallelerinde düzenleyeceği 'Geleneksel Karakucak Güreşleri' ile renk katacak.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına Ayvagediği, Soğucak ve Gözne mahallelerinde düzenleyeceği 'Geleneksel Karakucak Güreşleri' ile renk katacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ata sporu olan güreşi yaşatmak adına yapılan ve Mersinlilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte bu yıl 'Geleneksel Karakucak Güreşleri' ve 'Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nın 7'ncisi organize edilecek. Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların, er meydanında boy göstereceği güreşlerin ilki 28 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'de Ayvagediği Mahallesi Futbol Sahasında minikler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Zafer Bayramı kutlamaları, 29 Ağustos Pazar günü saat 14.00'de Soğucak Mahallesi Güreş Alanında, minikler ve yıldızlar kategorilerinde yapılacak 7. Geleneksel Karakucak Güreşleri ve Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nın ardından 30 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'de Gözne Mahallesi Güreş Alanında minikler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde yapılacak müsabakalar ile taçlanacak. Güreş müsabakalarında kategorilerinde dereceye girenlere madalya ve para ödülü verilecek.

"Tüm sporculara başarılar dilerim"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm hemşehrilerini müsabakaları izlemeye davet etti. 30 Ağustos Zaferinin 99'ncu yıldönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirecekleri güreş müsabakalarına katılacak tüm sporculara başarılar dileyen Yılmaz; "Düzenlediğimiz bu organizasyonla Türk kültürünün en önemli değerlerinden ata sporu güreşi yaşatıyor, kültür ve tarihimize de sahip çıkmış oluyoruz. Bundan 99 yıl önce birlik ve beraberlik içerisinde kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan, her 30 Ağustos'ta bizlere bu şanlı zaferin gururunu yaşatan başta cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

Covid-19 ile mücadele kapsamında Karakucak Güreşlerine ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na katılacak olan sporcu, antrenör, idareci ve hakemler, 48 saat önce alınmış Covid-19 PCR testi ve HES kodu sorgulaması ile müsabakalarda yer alacak. - MERSİN

Toroslar'da Zafer Haftası, Karakucak güreşleriyle şenlenecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Toroslar'da Zafer Haftası, Karakucak güreşleriyle şenlenecek - Haberler Spor
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