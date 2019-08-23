Toroslar'da Zafer Bayramı hazırlıkları devam ediyor

23.08.2019 14:15

Toroslar Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlama hazırlıklarına devam ediyor. Etkinlikler kapsamında bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilecek olan Karakucak Güreşleri ve 30 Ağustos Zafer Koşusu düzenlenecek.



Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, güreş müsabakalarının ilki 24 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'te Soğucak Mahallesi Güreş Alanında minikler ve yıldızlar kategorilerinde yapılacak. 2'nci etkinlik ise 31 Ağustos Cumartesi günü Ayvagediği Mahallesindeki top sahasında saat 14.00'te başlayacak ve sporcular; minikler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere üç kategoride er meydanına çıkacak.



30 Ağustos Ayvagediği Yaylası Zafer Koşusu Geri Sayımı Başladı



Öte yandan, etkinlikler Çandır Kalesi'nden başlayıp Ayvagediği Mahalle Meydanında son bulacak olan "30 Ağustos Zafer Koşusu" ile renklenecek. Zafer Koşusu, 18 yıldır sporla uğraşan 78 yaşındaki Hasan Kınalı'nın kurduğu Akdeniz Masterleri Atletizm Kulübü (MAMAT) koşucuları ve vatandaşların katılımıyla yapılacak. Koşular, minik çocuklarda kızlar ve erkekler; büyük bayanlar ve büyük erkekler olmak üzere 3 kategoride düzenlenecek. Koşuda dereceye girenlere para ödülü verilecek.



"Sporun yaşı yoktur" diyen Kulüp Kurucusu, Veteran Atlet Kınalı, "Herkesi koşuya davet ediyorum. Gelin hep birlikte Zafer Bayramımız için koşalım" dedi.



Köyler Arası Futbol Turnuvası'nın Finali 30 Ağustos'ta



Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Gençlik Kupası Köyler Arası Geleneksel Futbol Turnuvası'nın finali ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda oynanacak. Turnuvanın final maçı; 30 Ağustos Cuma günü Ayvagediği Mahallesi Futbol Sahasında saat 17.00'de Kavaklı Pınar ve Çavuşlu Mahalleleri arasında yapılacak.



30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen turnuvanın final maçının öncesinde ise Tırtar ve Arpaçsakarlar Mahalleleri arasındaki 3'üncülük maçı ve ardından şöhretler karması müsabakası düzenlenecek. Final maçının sonrasında yapılacak ödül töreninde, ilk 3'e giren takımlara kupa ve madalya ile gol kralına, en iyi kaleciye, en iyi kaptana, en iyi kenar yöneticisine ve en centilmen takıma ödülleri verilecek.



Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 24 ve 31 Ağustos tarihlerinde Soğucak ve Ayvagediği Mahalleleri'nde gerçekleşecek etkinliklere tüm Mersinlileri davet ederek, "30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri için hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. Zafer Koşumuz da önem verdiğimiz etkinliklerden bir tanesi. Koşu yapılacak güzergahta gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Mersinlileri Zafer Bayramımızı birlik ve beraberlik içinde kutlamaya davet ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA