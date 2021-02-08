Toroslar'da yol çalışmaları devam ediyor

Toroslar Belediyesi ilçede yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Toroslar Belediyesi ilçede yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, ilçenin yüksek kesimlerindeki mahallelerde, çiftçilerin tarım arazisine ulaşmak için kullandığı yolları yeniledi.

Ayrıca, taşma ve sel tehlikesine karşı bazı bağlantı yollarında çalışma yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçede ulaşımı kolaylaştırmak için çalışmalarının süreceğini kaydetti. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal