Toroslar'da YKS öncesi okullar dezenfekte edildi
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Toroslar'da YKS öncesi okullar dezenfekte edildi

Toroslar Belediyesi, 27-28 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ilçe genelindeki okulları dezenfekte etti.

Toroslar'da YKS öncesi okullar dezenfekte edildi
25.06.2020 16:21 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:04

Toroslar Belediyesi, 27-28 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ilçe genelindeki okulları dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürülüğü ekipleri tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında YKS öncesi ilçedeki 47 okulda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Ekipler, tüm sınıflardaki sıra, masa ve sandalyeler başta olmak üzere kapı kolları, çöp kutuları, koridorlar, tuvalet ve lavaboları steril hale getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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