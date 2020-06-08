Toroslar'da "sosyal mesafeli" banklar kullanıma açıldı
Mersin'in Toroslar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemi kapsamında sosyal mesafeye uygun banklar yerleştirildi.
08.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:38
Mersin'in Toroslar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemi kapsamında sosyal mesafeye uygun banklar yerleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, banklar, kontrollü normalleşme süreci kapsamında imal edildi.
İki kişinin arasında 1,5 metre mesafe olacak şekilde tasarlanan bankların ortasına da saksılar yerleştirildi.
Banklar, çeşitli noktalarda hizmete sunuldu.
Kaynak: AA