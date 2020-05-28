Toroslar'da semt pazarı yerlerinde önlemler sıkı tutuluyor
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Toroslar'da semt pazarı yerlerinde önlemler sıkı tutuluyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, halkın sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için ilçedeki semt pazarlarında gerçekleştirdiği denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Toroslar'da semt pazarı yerlerinde önlemler sıkı tutuluyor
28.05.2020 15:23 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:26

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, halkın sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için ilçedeki semt pazarlarında gerçekleştirdiği denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, temizlik ve hijyenin yanı sıra maske, eldiven kullanımı, sosyal mesafe ve el ile ürün seçilmemesine yönelik esnafa ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. Söz konusu denetimlerde pazara gelen vatandaş ve esnafın ateş ölçümleri de yapılarak önlemler sıkı tutuluyor. Ekipler aynı zamanda satışa çıkarılan tüm sebze, meyve ve diğer temel gıdaların fiyat etiketlerini de kontrol etti. Uygulamalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren ilçe sakinleri ise belediye ekiplerine teşekkür etti.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, halk sağlığını korumak adına semt pazarlarında gerçekleştirdikleri denetimleri en üst seviyeye çıkardıklarını söyledi. Yılmaz, "Bu virüsten korunmanın en iyi yöntemi tedbirlere harfiyen uymak. Pazar yerlerimizi düzenli olarak temizleyerek dezenfekte ediyoruz. Özellikle semt pazarlarında sosyal mesafeye dikkat etmek, maske kullanmak ve kuralları dikkate almak halk sağlığı açısından büyük önem arz ediyor. Bu nedenle semt pazarlarımızda gerçekleştirdiğimiz denetimlerimizi sıkı tutuyoruz. Vatandaşlarımıza ve esnafımıza uyarılar konusundaki hassasiyeti için teşekkür ederiz. İnşallah bu süreci el birliğiyle en kısa zamanda atlatacağız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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