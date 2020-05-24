Toroslar'da Ramazan programını özel bir yayınla sona erdi
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Toroslar'da Ramazan programını özel bir yayınla sona erdi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan "Toroslar'da Ramazan" programı, bayram arefesinde özel bir yayınla sona erdi.

Toroslar'da Ramazan programını özel bir yayınla sona erdi
24.05.2020 17:48 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:51

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan "Toroslar'da Ramazan" programı, bayram arefesinde özel bir yayınla sona erdi.

Covid-19 salgınının ülkede etkisini göstermesinin ardından dezenfeksiyon çalışmalarına başlayan ve temizlik çalışmalarını yoğunlaştıran belediye, sosyal ve kültürel etkinlikleri de tedbirlere uyarak vatandaşların ayağına götürdü. Bu yıl tedbirler kapsamında Ramazan ayını evlerinde geçirmek zorunda olan vatandaşlar, "Toroslar'da Ramazan" programı ile Ramazan'ın manevi atmosferini evlerinde yaşadı. Ramazan ayının başlangıcından bu yana il ve ilçe protokolünün katıldığı sohbet programları, tasavvuf musiki dinletisi, meddah, hacivat ve karagöz gösterileri ile yoğun ilgi gören program, arefe gününde gerçekleştirilen yayınla da izleyicileri eski Ramazanlara götürdü. Programa Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz katılarak, iftar sofraları kurdurduğu gaziler ve onların aileleriyle videokonferans aracılığıyla online görüşüp, Ramazan Bayramlarını kutladı. "Arefe gününde kıymetli gazilerimizin evlerine konuk olmaktan mutluluk duyduk" diyen Başkan Yılmaz, "Türkiye, büyük bir devlet ve Türk milleti büyük bir millet ise sizin gibi görev yapan kahraman Mehmetçiklerimiz sayesindedir. Sizin ve kıymetli ailenizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Kendilerini unutmamasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren gaziler ve aileleri ise "Koronavirüs sürecini atlattıktan sonra sizi evimize çay içmeye bekliyoruz Başkanım. Her zaman yanımızdasınız. Teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal mesafe kuralı nedeniyle bir araya gelemeyen vatandaşları, alışılmış Ramazan atmosferinden mahrum bırakmak istemediklerini ve bu nedenle "Toroslar'da Ramazan" programını online gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, "Geçen yıl her gün farklı bir mahallemizde iftar sofrası kurmuştuk ve Ramazan eğlenceleri düzenlemiştik. Yaklaşık 50 bin vatandaşımızla buluşmuştuk. Bu yıl Koronavirüs şartlarından dolayı bunu yapmak mümkün olmadı. Biz, bir ve beraber olmayı ve vatandaşlarımızla iletişimi önemsiyoruz. Vatandaşlarımızla bir araya gelemiyoruz dedik, gönül gönüle olalım istedik. Toroslar'da Ramazan programımızı sosyal medya hesaplarımızdan online vatandaşlarımızla buluşturduk. Özel günlerde, özel etkinlikler yapmaya önem veriyoruz. 23 Nisan'da ve 19 Mayıs'ta da gezici tırımız ile vatandaşlarımızın evlerine konuk olduk. Toroslar insanımızın sıkıntısını, hassasiyetini biliyoruz. Bir ailedeki her ferdin ihtiyacı bizi ilgilendiriyor ve bunun için çalışıyoruz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Arkadaşlar! Gidip, Toros dağlarına bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez' sözünde olduğu gibi ulu önderimiz buradaki sosyal dokuyu biliyormuş. Son çadırdan bir Hakan, bir güç ve irade çıkabilir diyor. Bu irade çok önemli. Bu da bize gurur veriyor. Bizim insanımız çalışkandır, merttir ve vatanseverdir. Toroslarımızı ve insanımızı çok seviyoruz" dedi.

"Çocuklarımız, bizim kırmızı çizgimiz" diyen Yılmaz, "Çocuklarımızın iyi eğitim almasını, müzikle ve sporla ilgilenmesini istiyoruz. Bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Bu eğitimler, onların hem özgüvenlerini arttırıyor hem de sosyal olarak daha güçlü kılıyor. Kendimizin ve ailelerinin yapamadığı hayallerini çocuklarımız gerçekleştirsin istiyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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