Toroslar'da Pazar Yerlerinde Gece Mesaisi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde haftanın her günü farklı mahallelerde düzenli olarak kurulan semt pazarlarında temizlik ve yıkama çalışmalarını sürdürüyor.



Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, sıcakların başlamasıyla birlikte pazar bitiminde kirliliğin yol açtığı kokuları gidermek için de yapılan temizlik çalışmaları, vakumlu süpürge makinesi ve yıkama aracıyla akşam saatlerinde gerçekleştiriliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, çevre sağlığına büyük önem verdiklerini belirterek, pazar yerlerinde gerçekleştirdikleri temizlik çalışmalarının titizlikle yapıldığını söyledi. Bu çalışmalarla görüntü kirliliğini de önlediklerini kaydeden Tuna, "Özellikle yiyecek atıkları çok kısa bir sürede koku ve mikrop yuvası haline gelmektedir. Bundan dolayı temizlik ekiplerimiz, pazar bitiminin hemen ardından pazar yerlerindeki toz ve çöpleri toplayarak temizliyorlar ve bu yerlerimiz daha sonra vakumlu süpürge makinesi ve yıkama aracıyla yıkanıyor. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı ve temiz ortamlarda alışveriş yapmalarıdır. Bunun yanı sıra mahallelerimizde yürüttüğümüz rutin temizlik hizmetlerimiz de düzenli bir şekilde devam etmektedir. Halkımızın, her sabah güne daha sağlıklı ve temiz bir çevrede başlamasına özen gösteriyoruz" dedi. - MERSİN