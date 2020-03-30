Toroslar'da online toplantı dönemi
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde basın bilgilendirme toplantısını videokonferans ile yaparken, birim müdürleri ve muhtarlar ile yapılan toplantıların da online olarak gerçekleştirildiğini bildirdi.
30.03.2020 10:11 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:11
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde basın bilgilendirme toplantısını videokonferans ile yaparken, birim müdürleri ve muhtarlar ile yapılan toplantıların da online olarak gerçekleştirildiğini bildirdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com