Toroslar'da online toplantı dönemi Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde basın bilgilendirme toplantısını videokonferans ile yaparken, birim müdürleri ve muhtarlar ile yapılan toplantıların da online olarak gerçekleştirildiğini bildirdi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde basın bilgilendirme toplantısını videokonferans ile yaparken, birim müdürleri ve muhtarlar ile yapılan toplantıların da online olarak gerçekleştirildiğini bildirdi. Kaynak: Dunya.com