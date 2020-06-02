Toroslar'da online 'Neşeli Çocuk Festivali' başladı
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Toroslar'da online 'Neşeli Çocuk Festivali' başladı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerini evde sürdüren çocuklar için Neşeli Çocuk Festivalini online platforma taşıdı.

Toroslar'da online 'Neşeli Çocuk Festivali' başladı
02.06.2020 16:52 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:55

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerini evde sürdüren çocuklar için Neşeli Çocuk Festivalini online platforma taşıdı. Çocuklar, online atölyeler ile hem öğreniyor hem de evde kaliteli zaman geçirme fırsatı yakalıyor.

Toroslar Belediyesi, çocuklar için online etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Toroslar Belediyesinin, Covid-19 tedbirleri kapsamında online platforma taşıdığı Neşeli Çocuk Festivalinde çocuklar; dans, müzik, oyun ve resim atölyelerinde bir araya geliyor. Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinin alanında uzman psikologları tarafından canlı olarak gerçekleştirilen atölye çalışmalarına çocuklar, online platformda video konferans aracılığıyla evlerinden katılıyor. Kendilerine özel içeriklerle hazırlanmış online oyun atölyelerinde buluşan çocuklar, yeteneklerini sergileyerek yaşıtlarıyla güzel bir vakit geçirme imkanı da buluyorlar.

Belediyeden yapılan açıklamada, çocukların, 0543 280 25 33 numaralı telefonu arayarak birbirinden renkli atölyelere katılabilecekleri bildirildi.

"Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm her şeye değer"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Neşeli Çocuk Festivali ile salgın dolayısıyla evlerinden çıkamayan çocukların yaşıtlarıyla sosyal aktivitelerde bir araya gelmesini amaçladıklarını söyledi. Başkan Yılmaz, "Toroslar Belediyesi olarak pandemi süresince alanında uzman psikologlarımız eşliğinde ebeveynlere ve çocuklarımıza online psikolojik destek verdik. Bu kez de Neşeli Çocuk Festivali ile çocuklarımızla online ortamda bir araya geliyoruz. Çocuklarımız eğitici, öğretici ve eğlenceli atölyelerle hayal güçlerini ve el becerilerini keşfetme imkanı buluyorlar. Bu etkinlik ile amacımız, çocuklarımızı hem motive edebilmek hem de evlerinde geçirecekleri zamanı daha verimli kılmak" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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