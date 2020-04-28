Toroslar'da online iftar buluşmaları
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Toroslar'da online iftar buluşmaları

Korona virüs salgını, Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde gönül sofralarına engel olamadı.

Toroslar'da online iftar buluşmaları
28.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:00

Korona virüs salgını, Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde gönül sofralarına engel olamadı. İlçede online iftar buluşmaları organize edildi.

Tüm maneviyatı ile yaşanan Ramazan ayının bereketli sofralarının olmazsa olmaz muhabbeti Toroslar'da online yaşanıyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayında vatandaşların evine çat kapı yapamadı ama online iftar sofrasında buluştu. İftar sofraları hazırlattığı büyüklerinin evlerine videokonferans yoluyla konuk olan Yılmaz, "Bu yıl mesafelerimiz uzak ama gönüllerimiz her zaman bir. Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın evlerine iftar sofraları kurarak, videokonferans aracılığıyla buluşmaya devam edeceğiz" dedi.

İftar saati öncesi Tozkoparan Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve kronik rahatsızlığı bulunan Aysel Tak (68) ile Selçuklar Mahallesi'nde genç oğluyla yaşayan tansiyon hastası Meryem Çınar (68) ile online görüşen Başkan Yılmaz, "El ele birlikte olduğumuz iftar sofralarında tekrar buluşmayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"İftar sofralarına neşe kattı"

Videokonferans bağlantısını kendi evinde ailesiyle birlikte iftar sofrasından yapan Başkan Yılmaz, Toroslar Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan iftar sofralarında Aysel ve Meryem Teyze ile online sohbet ederek, hal ve hatırlarını sordu.

Görüşmelerde büyüklerinin taleplerini dinleyerek ihtiyaçları olduğu takdirde Toroslar Sosyal Vefa İletişim Merkezini istedikleri zaman arayabileceklerini belirten Yılmaz, "Biz, bugünler için ve sizler için varız" diye konuştu.

Ramazan ayının birlik ve dayanışma ayı olduğunu dile getiren Yılmaz, "Korona virüs sebebiyle bu yıl mahallerimizde iftar sofralarımızı kuramadık. Ama sizlerin evlerine videokonferas yoluyla konuk olduk. Bu süreçte mesafeler uzak olsa da gönüllerimiz sizinle. Ramazan'ın güzelliklerini sizlerle birlikte yaşamaktan mutluluk duydum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Büyüklerimiz bizim her zaman başımızın tacı. İnşallah bu zor günleri hep birlikte atlatacağız" şeklinde konuştu.

"Başkanımdan Allah razı olsun"

Evinde yalnız yaşayan Aysel Tak ise Başkan Yılmaz'a iftar sofrası için teşekkür ederek, "Başkan oğlum sana çok teşekkür ediyorum. Ailenle birlikte iftar sofrasını benimle paylaştın. Allah senden razı olsun" dedi.

"Başkanımızın bu sürprizi bizi mutlu etti"

Başkan Yılmaz ile videokonferans yoluyla sohbet eden Meryem Çınar ve oğlu Yavuz Selim Çınar'ın heyecanı ise görülmeye değerdi. Bu sürpriz video bağlantısı ile mutlu olan aile, "Bu yıl yan yana olamazsak da böyle güzel bir görüşmenin sağlanması ile çok mutlu olduk. Birlikte oruç açtık. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Göstermiş olduğunuz bu duyarlılık için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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