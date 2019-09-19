Toroslar'da okullarda güvenli bisiklet sürme eğitimi

19.09.2019 11:44

Toroslar Belediyesi, bu yıl 'güvenli yürüyüş ve bisiklet sürme' temasıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleriyle Mersin'de farkındalık oluşturmaya devam ediyor.



Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın girişimleriyle Türkiye'den kampanyaya katılan 54 belediyeden bir tanesi olan Toroslar Belediyesi, bu kez de kampanya kapmasında okullarda 'güvenli bisiklet sürme' konferansı ve uygulamalı eğitim düzenledi.



Musalı Haşim Çiftçi İlk ve Ortaokulu ile ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin Okulları'nda gerçekleştirilen eğitimi, Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun verdi. Hem teorik hem de pratik olarak işlenen konular öğrencilerin yoğun ilgisini görürken, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da öğrencileri bu etkinlikte yalnız bırakmadı.



Yılmaz, sağlıklı yaşam için hareket etmenin önemine değinerek, bu etkinlik ile amaçlarının bisiklet kullanımını teşvik etmek olduğunu söyledi. Yılmaz, "Sizlere hizmet etmenin heyecanındayız. Bu programda da sizlerle birlikte olduğumuz için mutluyuz. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde etkinlikler düzenleniyor. Toroslar Belediyesi olarak bu yıl biz de bu kampanyaya katılarak destek verdik. Kent hayatının getirdiği strese, çevre kirliliğine karşı hareketli olmaya, yürümeye, koşmaya ve bisiklete binmeye teşvik ediyor ve bu konuda farkındalık oluşturuyoruz. Hayatımızın önemli bir parçası haline gelen bisiklet kullanımı da ulaşım, spor ve sağlık açısından önemli diye düşünüyorum. Bu etkinliklerimiz devam edecek" dedi.



Başkan Yılmaz, bu eğitimlerin bisiklete binmeyi bilmeyen çocuklar için güzel bir başlangıç olduğunu da sözlerine ekledi. - MERSİN

Kaynak: İHA