Toroslar'da motosiklet sürüş becerileri etkinliği ve yamaç paraşütü hedef yarışması
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Toroslar'da motosiklet sürüş becerileri etkinliği ve yamaç paraşütü hedef yarışması

Toroslar'da motosiklet sürüş becerileri etkinliği ve yamaç paraşütü hedef yarışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Toroslar Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Motosiklet Sürüş Becerileri etkinliği ile Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması düzenliyor.

Toroslar Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Motosiklet Sürüş Becerileri etkinliği ile Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması düzenliyor.

Mersin Valiliği himayesinde, Toroslar Belediyesi, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Motosiklet Federasyonu ile Mersin Motosiklet Spor Kulübü işbirliğinde Türkiye'de ilk defa yapılacak olan Motosiklet Sürüş Becerileri etkinliği, yarın saat 11.00'de Toroslar Cumhuriyet Meydanında sporseverlerle buluşacak. Etkinliğin ardından saat 17.00'de ödül töreni düzenlenecek.

Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması da 20 Mayıs Perşembe günü Arslanköy'de gerçekleştirilecek. Toroslar Belediyesi ile Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde yapılacak olan yarışma saat 10.00'da Arslanköy Yaylacık mevkiinden başlayacak. Sporcular, uçuşun ardından Toroslar Kar Festivali alanına iniş yapacak. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri de saat 17.00'de Toroslar Kar Festivali alanında takdim edilecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak, bayramı düzenleyecekleri etkinliklerle coşkuyla karşılayacaklarını söyledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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