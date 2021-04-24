Toroslar'da mahalleler bayram yerine döndü
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Toroslar'da mahalleler bayram yerine döndü

Toroslar'da mahalleler bayram yerine döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'inci yılını gezici bayram tırı ile doyasıya kutladı.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'inci yılını gezici bayram tırı ile doyasıya kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümünde pandemi nedeniyle meydanlar boş kaldı ama Toroslar Belediyesi, hazırladığı 23 Nisan gezici bayram tırı ile kutlamalara bu yıl da renk kattı. Bayram tırından çocukları ve hemşehrilerini selamlayan Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Mesafeler, ulusal egemenliğimizi ve bayramı kutlamamıza engel değil. Kalplerimiz birlikte atıyor, geleceğe umutla bakıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.

Yılmaz, gezici 23 Nisan tırından çocukların bayramını kutladı

Toroslar Belediyesinin gezici bayram tırı, 23 Nisan'da ilçenin tüm sokaklarını marşlar ve çocuk şarkıları eşliğinde gezdi. Animasyon ekiplerinin gösterileriyle renklenen tırdan hemşehrilerini selamlayan Başkan Yılmaz, çocuklara Türk Bayrağı ve boyama kitapları hediye etti. Balkonlarından, pencerelerinden alkışlarıyla ve Türk bayraklarıyla korteje eşlik eden vatandaşlar ve çocuklar, 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı.

"Dünyada eşi benzeri olmayan ilk ve tek çocuk bayramı"

Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

"Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacak ve nice 23 Nisan'ları milletçe, coşkuyla, sağlık ve mutluluk içinde kutlamaya devam edeceğiz" diyen Yılmaz, "23 Nisan, çok özel bir gün. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milli egemenliğimizin simgesi olan meclisimizin kuruluş gününü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak tüm dünya çocuklarına armağan etmiş olması da çok önemli. Dünyada başka bir örneği yok" dedi.

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle anıyorum" diye devam eden Yılmaz, "Salgın nedeniyle dünya, sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bayram etkinliklerimizi yapamıyoruz. Ama bu zorlu süreç, Türk milleti olarak bizim bir ve beraber olmamıza hiçbir zaman engel olmadı ve olmayacak. Bu yıl da gezici bayram tırımız ile hemşehrilerimize ulaştık. Sokak sokak gezerek çocuklarımıza bayram sevincini yaşattık, bayraklarımızı dağıttık. Çok büyük bir coşku var. Bu coşku bizleri de mutlu ediyor. Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır. Bizler var oldukça, çocuklarımızın içindeki bu coşku ve heyecan da var oldukça daha güçlü Türkiye'de, daha parlak bir geleceğe doğru adım adım ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Toroslar'da mahalleler bayram yerine döndü
Toroslar'da mahalleler bayram yerine döndü
Toroslar'da mahalleler bayram yerine döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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