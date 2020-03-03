Toroslar'da mahalle temizliği aralıksız sürüyor

03.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:22

Toroslar Belediyesi'nin, her gün iki mahallede 10'ar kişilik ekiple gerçekleştirdiği genel temizlik çalışması tüm hızıyla sürüyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından bir yandan rutin temizlik işleri yapılırken, bir yandan da 'Sokakta temizlik var' projesi ile mahalle aralarındaki boş arsalar ve sokaklar baştan aşağı temizleniyor. Bu kapsamda süpürme, moloz, ot biçme, mekanik süpürme ve yıkama ekiplerince her mahalleye ayda üç kez toplu temizlik hizmeti taşınıyor. Sabahın ilk saatlerinde araç ve ekipmanlarıyla birlikte mahallelerde bulunan ekipler, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan tüm noktaları da titizlikle temizliyor.



"En iyi temizlik kirletmemektir"



Daha temiz ve yaşanabilir bir ilçe oluşturmak adına temizlik hizmetini kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini dile getiren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Halkımızın temiz ve hijyenik ortamlarda yaşamlarını devam ettirmeleri amacıyla başlattığımız temizlik seferberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz, mahallelerimizi baştan aşağı temizliyor. Bu sayede ilçemizde bulunan tüm mahallelerimize eşit ve sürekli temizlik hizmeti vermiş oluyoruz. Temizlik hizmetimizi büyük bir sorumlulukla yerine getirirken vatandaşlarımızdan da isteğimiz bu konuda duyarlı davranmalarıdır. En iyi temizlik kirletmemektir" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA