Toroslar'da kurban satış ve kesim yerleri bayrama hazır
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Toroslar'da kurban satış ve kesim yerleri bayrama hazır

Toroslar'da kurban satış ve kesim yerleri bayrama hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 33 noktada kurban kesim yeri belirlenirken, kurban satış alanı ise Korukent Mahallesi'nde bulunan 30 dönümlük alanın yanı sıra Gözne ve Ayvagediği mahallelerinde de kuruldu.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 33 noktada kurban kesim yeri belirlenirken, kurban satış alanı ise Korukent Mahallesi'nde bulunan 30 dönümlük alanın yanı sıra Gözne ve Ayvagediği mahallelerinde de kuruldu.

Toroslar Belediyesi'nin, ilçe genelinde belirlediği modern kurban satış ve kesim alanları bayrama hazır. Belediye, Korukent Mahallesi'nde 30 dönüm üzerine kurulu satış alanında ve kesim yerlerinde hijyenik şartları oluşturmak adına çalışmalarını titizle yürüttü. Hem besicilerin hem de kurbanlık alacak vatandaşların daha sağlıklı ve temiz bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için kurulan kurban satış ve kesim alanında otopark ve dinlenme noktasının yanı sıra su, elektrik, tuvalet ve banyo gibi tüm alt yapı çalışmaları bu yıl da eksiksiz yerine getirildi.

Küçükbaş kesimi 75, büyükbaş 500 TL

İl Kurban Hizmetleri Komisyonunca verilen karara göre, küçükbaş kurbanlık kesim fiyatı 75 TL, büyükbaş kurbanlık kesim fiyatı ise 500 TL olarak belirlendi. Bayram süresince vatandaşlar, istek ve şikayetlerini Toroslar Belediyesinin '0324 322 72 00' numaralı telefonunu arayarak bildirebilecekler.

"Önceliğimiz toplum sağlığını korumak"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa sağlık ve esenlik getirmesini dileyerek, "Azalmış olsa da maalesef salgın henüz bitmiş değil. Önceliğimiz toplum sağlığını korumak. Hemşehrilerimizden de isteğimiz, belirlediğimiz kurban kesim yerlerinin dışında cadde, sokak ve binaların arasında kurbanlarını kesmemeleridir. Toroslar Belediyesi olarak amacımız hemşehrilerimizin daha sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmelerini sağlamak" dedi. - MERSİN

Toroslar'da kurban satış ve kesim yerleri bayrama hazır
Toroslar'da kurban satış ve kesim yerleri bayrama hazır
Toroslar'da kurban satış ve kesim yerleri bayrama hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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