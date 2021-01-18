Toroslar'da Kovid-19 tedbirleri

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, vatandaşların yoğun kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamayan göre, ekipler ilçedeki iş yerleri, sağlık merkezleri, kamu kurumları, otobüs ve taksi duraklarında dezenfekte yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm imkanlarını seferber ederek dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal