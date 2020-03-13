Toroslar'da 'koronavirüs' seferberliği sürüyor Toroslar Belediyesi, dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs tehlikesinin ortaya çıkmasıyla birlikte insanların yoğun olarak temas ettiği ve bulunduğu alanlarda önlem amaçlı dezenfekte çalışmalarını artırarak sürdürüyor.

Toroslar Belediyesi, dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs tehlikesinin ortaya çıkmasıyla birlikte insanların yoğun olarak temas ettiği ve bulunduğu alanlarda önlem amaçlı dezenfekte çalışmalarını artırarak sürdürüyor.



İlçe genelinde koronavirüs (COVID-19) ve salgın hastalıklara karşı tedbirlerini arttıran Toroslar Belediyesi, toplu kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına hız verdi. Tedbirler kapsamında; camiler, eğitim kurumları, Kuran kursları, kamu kurumları, muhtarlık binaları, STK'lar, dernekler, kreşler, kahvehaneler, parklar ve sosyal tesisler ile minibüslerde dezenfektasyon çalışmaları yapılıyor.



Cuma namazı öncesi tüm camiler dezenfekte edildi



Temizlik İşleri Müdürlüğünce görevlendirilen özel bir ekip, Cuma namazı öncesinde ilçe merkezinin yanı sıra tüm yaylalardaki camilerde dezenfeksiyon çalışmalarını da tamamladı.



"Koronavirüs salgınına karşı ilçe genelinde bir dizi önlem aldık. Halk sağlığını tehlikeye atmamak adına bu önlemlerimizi devam ettireceğiz" diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Toroslar Belediyesi olarak ilçemizde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda gerekli temizlik ve hijyen çalışmalarımızı yapıyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın bu virüse yakalanmadan yaşamlarını sürdürebilmeleridir. Toplum olarak tedirgin değil, tedbirli bir şekilde hareket etmeliyiz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA